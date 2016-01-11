Канада проводит ротацию своих военных, которые тренируют бойцов ВСУ

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в соцсети. "Началась ротация военнослужащих Вооруженных сил Канады, которые находятся в Украине в рамках операции «Объединитель» (Operation Unifier), обучая украинских военных", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что около 200 канадских военных из 5-й механизированной бригадной группы будут находиться в Украине с 10 января до конца месяца.

"Они заменят военных 2-й механизированной бригадной группы, которые находились в Украине с августа 2015 года, проводя тренировки военных Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.