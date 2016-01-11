За сутки в зоне АТО один военный погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен", - сказал он.

По его словам, эти происшествия произошли в ходе обстрела в Зайцево, севернее Горловки.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, раненых не было.