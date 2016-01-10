За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных
13:16, 10 января 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, раненых нет.
За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих / Фото УНИАН
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли - это произошло возле Майорска. За сутки ни один украинский военнослужащий не ранен", - сказал пресс-секретарь.
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По его словам, один из погибших - военнослужащий ВСУ, которой получил многочисленные осколочные ранения в результате обстрела боевиками из гранатомета, второй - капитан полиции, который, рискуя жизнью, пытался вывезти из-под обстрела террористов автомобиль с мирными гражданами.
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