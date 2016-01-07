Меркель верит в прогресс "нормандских" переговоров в ближайшее время

22:50, 07 января 2016
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает, что "нормандская четверка" достигнет прогресса в поисках решения конфликта на Востоке Украины уже в ближайшие месяцы.

REUTERS

Об этом она заявила в четверг, 7 января, в немецком Магдебурге, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Я верю, что нам удастся достичь прогресса в переговорах в "нормандском формате" между Россией и Украиной в течение последующих месяцев. Я оптимист", - передает его слова информагентство.

Отмечается, что следующий раунд может состояться в феврале.

Напомним, в конце 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России во время телефонного разговора решили продлить действие Минских соглашений на 2016 год. Кроме того, политики подтвердили свою поддержку режима прекращения огня на Донбассе. Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров в "нормандском" формате может состояться в начале февраля.

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