Жебривский о захвате Коминтерново: боевики хотели показать РФ, как они хозяйничают в "серой зоне"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время итоговой пресс-конференции в Краматорске.

По его словам, согласно Минским договоренностями, Коминтерново входит в сферу ответственности террористов. Фактически, там была "серая зона", в которую регулярно заходили боевики так называемой "ДНР".

"После переноса Контрольного пункта въезда-выезда к селу Пищевик, кто-то захотел попиариться и рассказать, как мы заходим в "серую зону" и занимаем там населенные пункты. После этого боевики решили зайти в Коминтерново и показать своим московским хозяевам, как они могут заходить в населенные пункты и брать их под свой контроль", - заявил Жебривский.

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По информации руководителя области, сейчас в поселке идут активные зачистки проукраинской части населения. Проводят ее около 50 боевиков, переодетых в военную форму. "С жителями поселка проводят профилактические беседы, никаких массовых задержаний пока нет", - отметил Жебривский.

«Сейчас мы стараемся сделать все, чтобы террористы вышли и населенный пункт вернулся в "серую зону», - подчеркнул руководитель Донецкой областной ВГА.

Справка УНИАН. 25 декабря в Донецкой области начал функционировать контрольный пункт въезда-выезда «Пищевик», находящийся вблизи одноименного населенного пункта в Волновахском районе на направлении «Мариуполь – Новоазовск». Ранее на этом направлении функционировал КПВВ «Гнутовое». Перемещение этого пункта пропуска в район населенного пункта Пищевик позволило вывести из "серой зоны" жителей поселков Павлополь и Пищевика.