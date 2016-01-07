Разведка установила личность российского командира боевиков под Новоазовском

Российский офицер ранее участвовал в войне в Чечне.

Украинская Служба внешней разведки установила личность командира так называемого 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. Читайте такжеБоевики "отпраздновали" рождественскую ночь 51 обстрелом сил АТО Им оказался полковник ВС РФ Бондарев Дмитрий Евгеньевич, 1971 г.р., бывший командир 51 парашютно-десантного полка (Тула) 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) Воздушно-десантных войск ВС РФ. "Офицер имеет опыт боевых действий на территории Чеченской Республики", - добавили в пресс-службе. Читайте такжеТеррористы накопили бронетехнику и вооружение на нескольких направлениях - Минобороны

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