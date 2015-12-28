Минобороны выяснило, какое подразделение российской армии оккупировало Коминтерново

Об этом говорится в сообщении ГУ разведки Минобороны.

"Установлено, что в Коминтерново находится рота 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Кроме того, в районах Заиченко и Новой Таврии находится до двух рот из состава 1 и 2 мотострелковых батальонов полка", - сказано в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что в течение 27 декабря было совершено 35 обстрелов сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов, из них: 13 – Луганское, Майорск, Новгородское, Новоселовка, Троицкое (Славянское направление), 21 – Авдеевка, Опытное, Пески (Донецкое направление), один – Широкино (Мариупольское направление). В районе Новоселовки произошло боевое столкновение.

Представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ была предоставлена информация о наличии в районах Ленинского, Макеевки, Донецка и Коминтерново запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов, танков и САУ.

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