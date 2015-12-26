За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военнослужащих
14:22, 26 декабря 2015Война
865
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, в то же время трое получили ранения.
Погибших среди украинских военных нет \ Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики нарушают все возможные соглашения: за сутки более 35 вооруженных провокаций против сил АТО"За минувшие сутки в результате активных боевых действий, к счастью, погибших нет, но трое наших воинов получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО нет погибших и раненных украинских военнослужащих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter