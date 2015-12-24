Об этом пишет Юлиан Рёпке в статье "Bild на фронте в Восточной Украине: Разрушенные дома, уставшие солдаты и пророссийские атаки", опубликованной на сайте издания Bild.

Сама дорога свидетельствует о жестокой войне

Дороги, ведущие к небольшому прифронтовому городку Пески на окраине Донецка, вязкие и опасные. "Неважно, что ты хочешь сделать, делай это здесь на улице", - говорит мой сопровождающий из украинской армии. Слева и справа от дороги могут быть мины и неразорвавшиеся снаряды. По пути в Донецк мы проезжаем несколько контрольно-пропускных пунктов. Донецк – это большой город, который с мая 2015 года находится полностью под контролем «сепаратистов и российских наемников», - рассказал солдат.

Незадолго до поселка Пески становится ясно, насколько фатальной может быть дорога и какие жестокие бои разворачивались здесь до февраля этого года. Возле дороги стоит разрушенный украинский танк. На передней части автомобиля лежит венок и свежие цветы – чтобы почтить память солдат, которые погибли в нем.

Грустное Рождество

Перед фронтом находится последний КПП. Мы должны подождать, потому что сейчас как раз обстреливают передние позиции украинской армии, - говорят солдаты.

На ящике с боеприпасами стоит маленькая пластиковая новогодняя елка. Солдат задумчиво смотрит на нее и говорит, что это все, что им достанется от Рождества (по юлианскому календарю в Украине – 6 января).

В маленьком лагере среди прочего стоит бронетранспортер типа "Саксон". В июне этого года Великобритания предоставила Украине 55 таких машин.

Но когда я смотрю на автомобиль поближе, украинский солдат подходит ко мне и говорит: "Он хороший, но, к сожалению, не пуленепробиваемый. Только передняя часть может выдержать пару пуль". Поэтому украинская армия использует его в качестве скорой помощи для раненых на фронте солдат. Для боя эти машины не подходят.

На КПП также много запасов. Мешки с картофелем, дрова и галлоны воды. Снова и снова солдаты подчеркивают, насколько важна работа волонтеров для их благополучия. От Министерства обороны достались в основном консервированные фрукты в банках. Украинские волонтеры привезли свежие фрукты из своих садов и местных супермаркетов.

На передовой

Когда ситуация в Песках становится более спокойной, мы двигаемся дальше. Дорога ведет на передовую, которая находится в нескольких сотнях метров от ближайших пророссийских позиций.

Выйти из машины – означает передвигаться быстро и на расстоянии, чтобы не стать удобной целью для пророссийских снайперов и минометчиков. "Тебе повезло, что сегодня туман", - говорит мне офицер Антон.

Несколько сотен солдат удерживают позиции в Песках. В хорошую погоду можно увидеть разрушенный аэропорт и небоскребы в Донецке. Сегодня на землю опустился туман, из которого в любой момент могут раздаться выстрелы.

Я разговариваю с Сергеем, всегда улыбающимся мужчиной лет 50-ти, у которого жена и дети в Черкасской области (Центральная Украина). Он здесь уже десять месяцев, но благодарен за десять дней отпуска, которые у него были. Сергей оказался здесь после мобилизации, которая проходит по всей Украине. Последний раз он держал оружие в руках в 1995 году. Его военная служба началась еще в советское время.

Сегодня с полуночи до 8.30 часов утра осуществлялись тяжелые атаки пророссийских сил. Днем все относительно спокойно, - рассказывает солдат.

Когда его спросили, что он и его товарищи думают о войне, Сергей сказал: "Мы готовы к бою, но нам хотелось бы, чтобы нас чаще меняли". Десять месяцев – это долго, у него впереди еще, по меньшей мере, два. В то же время коренастый мужчина рассказывает о ежедневных атаках из Донецка: "Мы хотели бы отстреливаться, но нам разрешено открывать огонь в ответ только по приказу. Для этого, наш командир должен признать прямую угрозу нашей жизни".

Сергей и другие солдаты особенно хвалят собак и кошек, которые всюду вертятся рядом с ними. "Они не только чувствуют и лают, когда приближаются террористы. Они также помогают нашим душам". Помимо сигарет и домашних животных, на фронте больше нет никакого разнообразия, - говорит пресс-офицер Антон.

Наблюдателей ОБСЕ почти не бывает на местах

Офицер Антон объясняет, что украинская армия на передовой придерживается Минских договоренностей. Огонь никогда не открывают. "Террористы хотят нас спровоцировать, но мы стреляем в ответ, только если нет другого выбора", - говорит Антон. "Ты сам видишь. Здесь нет тяжелого вооружения, это все российская пропаганда", - продолжает Антон.

Согласно Минскому соглашению, все оружие калибром более 100 миллиметров должно быть отозвано с передовой. Самое "тяжелое", что я вижу, это 30-тимиллиметровая пушка бронированного автомобиля.

Я удивлен, что в Песках – самой горячей точке на передовой – нет ни одного из более чем 500 наблюдателей ОБСЕ. Когда его об этом спросили, солдат Костя громко засмеялся: «ОБСЕ приезжает в Пески ненадолго один раз каждые три-четыре дня". Сепаратисты знают это и тогда прекращают огонь на несколько часов. После этого, они продолжают.

"Почему они не приезжают чаще или не остаются здесь?" - спрашиваю я. "Понятия не имею. Возможно, их слишком мало, или у них есть дела поважнее", - иронизирует Костя. Среди солдат есть много шуток о том, что делают наблюдатели ОБСЕ после захода солнца. "Конечно, не свою работу", - говорит один из солдат. Ежедневно миссия наблюдателей заканчивается, как только стемнеет.

Атака прорусских!

После того, как мы некоторое время провели в укреплении на передовой, солдаты хотели показать мне разрушенный город. Всего в нескольких сотнях метров от нашей позиции, находится бесчисленное множество поврежденных домов. В Песках еще в начале 2014 года было около 5000 жителей. Сегодня из них осталось только 16. Пожилые люди, которые предпочитают умереть, чем покинуть свои дома, - говорит офицер Антон.

В то время как мы проходим по разрушенным улицам городка, происходит следующее: Сначала только взрыв, затем несколько выстрелов из автоматического оружия. Через десять секунд, снова тишина.

"Так здесь постоянно", - невозмутимо говорит Антон. В нескольких сотнях метров к северу от нас упала винтовочная граната, - сказал солдат Костя. Пока никаких причин для тревоги.

Они показывают мне школу, в которой царит хаос. Классные комнаты, библиотека находятся в руинах, нет места, которое не горело бы после ракетных обстрелов пророссийских сил.

"Все эти ракеты поступают в Украину из России", - говорят солдаты. Украинская армия не уступила сепаратистам ни одного склада боеприпасов. Тем не менее, на украинские города и позиции сыпятся тысячи снарядов. Они поставляются и частично используются российской армией, - в этом солдаты уверены.

Когда мы покидаем здание, снова слышатся взрывы. Сначала один, а потом множество взрывов. Вибрации гораздо сильнее, чем раньше. Украинские солдаты нервничают, заряжают свое оружие и говорят, что прорусские снова начали стрелять. Позиция на передовой, где мы были полчаса назад, теперь находится под прямым обстрелом.

Из соображений безопасности, мы быстрым шагом покидаем эту местность, в спешке уезжаем на ожидающем нас транспорте на запад, прочь от поселка Пески и Донецка.

Во время атак вооруженных сил, которые поддерживает и снабжает Россия, только в декабре 2015 года погибло восемь украинских солдат, еще 61 были ранены. "Сейчас это классическая позиционная война, без особого продвижения", - говорит Антон. "Но это по-прежнему война".