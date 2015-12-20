Боевики за день 35 раз открывали огонь по позициям сил АТО - штаб

Пророссийские террористы не прекращают провокации: сегодня они 35 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Самой сложной ситуация остается в районе Донецкого аэропорта, где из стрелкового оружия и гранатометов различных систем боевики около 20 раз обстреливали позиции наших войск в районе Песков, Опытного и Авдеевки. Опорные пункты украинских подразделений в районе Красногоровки дважды оказались под неприцельным огнем противника, который применил минометы калибра 82 мм. Также в Донецкой области в сторону наших позиций с оккупированного Лозового боевики били из противотанковых ракетных комплексов", - отметили в штабе.

В Луганской области бандиты вновь использовали запрещенный Минскими договоренностями 120-мм миномет, из которого они неприцельно ударили в сторону одного из подразделений сил АТО вблизи Станицы Луганской.

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики прицельным огнем из стрелкового оружия провоцировали украинских воинов в районе Гранитного.

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В штабе отметили, что напряженной ситуацией остается и на северных окраинах Горловки, где захватчики били по украинским позициям из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в районе Майорска, и из таких же пулеметов и 82-мм минометов – возле Зайцевого. Неподалеку Новгородского украинских воинов выцеливал вражеский снайпер.

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Украинские бойцы стойко удерживают занятые позиции, в то же время на провокации противника не поддаются, отметили в штабе.