Пайетт призвал военных в период праздников помочь ОБСЕ проследить за самыми горячими точками в зоне АТО

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, об этом посол сказал сегодня на встрече с начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ генералом армии Виктором Муженком, которая состоялась при участии директора Департамента стратегии и политики Командования Вооруженных сил США в Европе генерал-майором Дэвидом Алвином.

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Главное, по его словам, в ближайшие дни - особенно во время празднования Нового года и Рождества - помочь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проследить за самыми горячими точками, чтобы Россия не получила повода для возобновления боевых действий.

Также в ходе встречи Муженко поблагодарил за поддержку, которую США оказывают Украине в реформировании армии.

Кроме того, он выразил заинтересованность в привлечении иностранных специалистов к разработке документов по руководству в новых для Украины сферах деятельности.

В свою очередь Алвин подчеркнул, что Украине необходимо выстраивать собственную систему подготовки, опираясь на собственный боевой опыт и особенности собственной страны. США в этом плане могут лишь помочь и предоставить независимую оценку конечного результата.