25% желающих уехать жителей Донбасса хотели бы жить в России - опрос

25% жителей Донбасса, из числа желающих уехать, хотели бы переехать жить в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниото в ходе презентации обновленных «Исследований потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей».

Данное исследование инициировано Гуманитарным штабом Рината Ахметова и было проведено в 30 наиболее нуждающихся городах временно оккупированной территории и «серой зоны» (городах на линии соприкосновения) Донецкой и Луганской областей.

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«Со временем все меньше опрошенных планируют отъезд, а те, кто хотел бы уехать, не имеют четких предпочтений в отношении направления переезда. Те, кто знают, куда хотят переехать, чаще предпочитают Украину (другую область Украины (31%) или другое место в пределах Донбасса (6%). В Россию переехали бы 25%», - сказал Паниото.

Результаты опроса также засвидетельствовали, что абсолютное большинство опрошенных не планируют уезжать из города: 95% не хотели бы покидать место жительства, еще 4% хотели бы, но не могут.

«Со временем все меньший процент респондентов, достигаемых в процессе опроса, заявляет о своем желании уехать из населенного пункта. По сравнению с декабрем 2014 года, процент тех, кто не хотел бы уехать, вырос на 13%», - отметил Паниото.