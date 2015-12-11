Боевики на Донбассе совершили 64 обстрела сил АТО 10 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил преcс-секретарь штаба Антон Миронович на брифинге «Динамика боевых действий в зоне АТО за последние 3 дня».

«Всего в течение последних 3 дней боевики совершили 175 обстрелов позиций сил АТО, населенных пунктов и объектов инфраструктуры практически вдоль всей линии разграничения. Во вторник – было 59, в среду – 52, вчера – 64 обстрела», - сообщил пресс-секретарь.

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В частности, по его словам, 8 декабря российско-террористические войска трижды отрывали огонь из реактивных систем залпового огня «Град» по Зоряному со стороны оккупированной Старомихайловки. Кроме того, 8 декабря велся огонь из танка по Верхнеторецкому, а по Пескам работала самоходная артиллерийская установка.

9 декабря боевики пророссийских НВФ обстреляли из «Градов» Кураховку, а из танка - Красногоровку.

Вчера в начале суток они дважды ударили по Широкино из 122 мм артиллерийских систем.

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«Приведенные примеры красноречиво свидетельствуют о том, что бандформирования и подразделения российско-террористических войск, несмотря на ранее данные ими обещания, не отвели на установленные расстояния, обусловленные Минскими договоренностями, тяжелое вооружение», - подчеркнул Миронович.

Кроме того, добавил он, противник не прекращает обстрел украинских войск из другого вооружения.

Миронович также подчеркнул, что боевики продолжают активно прибегать к диверсионным действиям.