Муженко: очередная волна мобилизации зависит от ситуации на Донбассе

Об этом в интервью 5 каналу сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"На сегодня таких предпосылок относительно проведения седьмой волны мобилизации тоже не существует. Хотя проводятся определенные меры, и соответственно, будет принято решение. Опять же оно состоит из числа по объему этой мобилизации. У нас четвертая волна мобилизации из всех шести была самой массовой. То если будет седьмая волна, то она будет меньше по своей численности - количество личного состава не так влияет на снижение или увеличение потенциалов воинских частей", - подчеркнул Муженко.

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Как сообщал УНИАН ранее, по словам представителя Администрации президента Украины по вопросам АТО Александра Мотузяника, необходимость в проведении седьмой волны мобилизации будет определяться и будет зависеть от внутреннего и внешнего военно-политического состояния.

Кроме того, Мотузяник заверил, что Генеральный штаб обобщил и сделал выводы из всех недостатков, которые были выявлены при всех предыдущих волнах мобилизации, чтобы не допустить их в будущем.