Попытка наступления "ДНР" возле Горловки провалилась: боевики понесли большие потери

В районе Горловки боевики пошли в наступление, но получили быстрый отпор и понесли большие потери. Украинские военные на линии фронта говорят о минимум 30 убитых боевиках, сообщает ТСН.ua.

Сепаратисты под руководством российских кадровых военных атаковали высотные позиции, которые прикрывали ВСУ.

"Бой длился два с половиной часа. У них около 30 "двухсотых" и раненых тоже много", - рассказал командир украинской воинской части Александр Олейник.

Военные говорят, что боевики увеличили присутствие своих наемников в Горловке. Поэтому эта попытка наступления, возможно, не последняя.

"Людей вообще не жалеют. Ни оружия, ни людей. В России никогда людей не жалели", - говорит один из бойцов сил АТО.

Уже после провалившейся атаки пророссийские силы накрыли позиции ВСУ из артиллерии.

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Бойцы говорят, что это была месть за поражение в бою. Днем по расположению украинских воинов уже стрелял снайпер. Журналистам и наблюдателям ОБСЕ пришлось оставить передовую позицию, учитывая опасность.

Украинские военные успели передать поздравления волонтерам, которых назвали второй армией, и похвастаться наградами от Минобороны. Говорят, получать их было приятно, а День Вооруженных сил отметят с оружием в руках и с двойным энтузиазмом.

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Как сообщал УНИАН, боевики продолжают вести прицельные и провокационные обстрелы.