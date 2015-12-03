Боевики в четверг 4 раза обстреляли позиции сил АТО на Донетчине

19:29, 03 декабря 2015
Война
354 0

В четверг в течение дня боевики 4 раза обстреливали позиции сил АТО в Донецкой области.

ато военные донбасс / УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Согласно сообщению, сегодня в зоне проведения АТО с 6:00 до 18:00 было 4 обстрела.

Читайте такжеОБСЕ фиксирует дальнейшее вооружение боевиков в нарушение Минских соглашений

В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели провокационные обстрелы по Пескам и Луганскому.

Кроме того, из гранатометов разных типов они вели прицельный огонь по украинским позициям в Майорске.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter