Боевики в четверг 4 раза обстреляли позиции сил АТО на Донетчине
19:29, 03 декабря 2015Война
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В четверг в течение дня боевики 4 раза обстреливали позиции сил АТО в Донецкой области.
Боевики продолжают провокационные и прицельные обстрелы / УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
Согласно сообщению, сегодня в зоне проведения АТО с 6:00 до 18:00 было 4 обстрела.
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В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели провокационные обстрелы по Пескам и Луганскому.
Кроме того, из гранатометов разных типов они вели прицельный огонь по украинским позициям в Майорске.
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