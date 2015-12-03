Боевики в четверг 4 раза обстреляли позиции сил АТО на Донетчине

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Согласно сообщению, сегодня в зоне проведения АТО с 6:00 до 18:00 было 4 обстрела.

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В частности, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели провокационные обстрелы по Пескам и Луганскому.

Кроме того, из гранатометов разных типов они вели прицельный огонь по украинским позициям в Майорске.