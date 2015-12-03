Рядовым РФ на Донбассе платят в пять раз больше, чем местным боевикам - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Существенное недовольство сепаратистов вызывает значительная разница (по некоторым категориям - в пять раз) в денежном обеспечении между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения, которые проходят службу в подразделениях 1 и 2 АК. В частности, ежемесячное денежное обеспечение рядового контрактника составляет до 12 тыс. рублей (около 4 тысяч гривень), в то время как рядовой ВС РФ получает более 60 тыс. рублей (около 21,5 тысяч гивень)", - сообщает разведка.

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Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка сообщала, что из-за нехватки средств Генеральный штаб ВС России вынужден отказаться от комплектования подразделений, которые привлекаются к боевым действиям на территории Сирии, личным составом на контрактной основе получают около 150 тыс. рублей в месяц (около 54 тысяч гривень). Поэтому Кремль вынужден использовать кадровых военнослужащих со штатным должностным окладом до 85 тыс. рублей (около 27 тысяч гривень).