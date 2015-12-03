ФСБ РФ расследует обстрел боевиками на Донбассе собственных позиций – разведка

Федеральная служба безопасности России расследует случаи нарушения дисциплины в так называемом "Втором армейском корпусе" боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

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"В настоящее время худшая ситуация относительно состояния воинской дисциплины сложилась в соединениях и частях "2 АК". Последний случай, который привел к применению оружия военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, в том числе с использованием минометов для обстрелов собственных позиций, расследуется комиссией ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Добавим, сегодня стало известно, что Павлополь и Пищевик Донецкой области перешли под контроль Украины.