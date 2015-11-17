Сегодня в зоне АТО наблюдалась тенденция к уменьшению активности обстрелов - штаб
19:38, 17 ноября 2015Война
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Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции наблюдалась тенденция к уменьшению активности обстрелов.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
При этом отмечается, что «захватчики из вооружения БПМ-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Пески, Опытное, Марьинку и Красногоровку.
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Около 7 часов утра по Опытному со стороны Спартака российско-террористические наемники стреляли из 82 мм минометов».
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