К концу месяца армия получит беспилотники отечественного производства - Укроборонпром

Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию ГК "Укроборонпром" Артур Херувимов в эфире "5 канала" во время марафона "Украина превыше всего".

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"В конце этого месяца мы передаем армии на испытания наш беспилотник. То есть новый беспилотник, который произведен уже в Украине", - сказал Херувимов.

Он также рассказал о начале производства отечественных БПЛА: "Мы провели огромную работу, мы провели много встреч, в том числе - за рубежом, по поиску беспилотников. Мы не нашли отклика и начали внедрять это у себя. Здесь очень активно подключился КПИ, и с помощью их разработки мы воплотили на нашем заводе».