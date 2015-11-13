К концу месяца армия получит беспилотники отечественного производства - Укроборонпром
До конца этого месяца армия получит на испытания произведенные в Украине беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию ГК "Укроборонпром" Артур Херувимов в эфире "5 канала" во время марафона "Украина превыше всего".
Читайте такжеРоссия каждый день ведет разведку беспилотниками на севере Луганщины - штаб АТО
"В конце этого месяца мы передаем армии на испытания наш беспилотник. То есть новый беспилотник, который произведен уже в Украине", - сказал Херувимов.
Он также рассказал о начале производства отечественных БПЛА: "Мы провели огромную работу, мы провели много встреч, в том числе - за рубежом, по поиску беспилотников. Мы не нашли отклика и начали внедрять это у себя. Здесь очень активно подключился КПИ, и с помощью их разработки мы воплотили на нашем заводе».