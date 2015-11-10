Телохранителя Пушилина осудили на восемь лет (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сообщается, что злоумышленники присоединились к боевикам летом 2014 в Донецке. Один из них находился в личной охране главаря террористов Пушилина, другой стал гранатометчиком в "казачьем" бандформировании.

Согласно решению суда террористов признаны виновными по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Их приговорили к восьми годам лишения свободы.