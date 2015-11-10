Телохранителя Пушилина осудили на восемь лет (видео)
13:10, 10 ноября 2015Война
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Ленінський райсуд Николаева вынес приговор охраннику Пушилина и еще одному террористу, которые принимали участие в боевых действиях против украинских подразделений в составе "ДНР".
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Сообщается, что злоумышленники присоединились к боевикам летом 2014 в Донецке. Один из них находился в личной охране главаря террористов Пушилина, другой стал гранатометчиком в "казачьем" бандформировании.
Согласно решению суда террористов признаны виновными по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Их приговорили к восьми годам лишения свободы.
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