Россия продолжает поставлять оружие боевикам на Донбассе – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации соблюдения режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что Россия продолжает поставлять оружие сепаратистам на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении руководителя украинской стороны СЦКК Бориса Кременецкого относительно текущей ситуации на линии разграничения и выполнения Минских договоренностей, которую обнародовал пресс-центр АТО.

Также в заявлении отмечается, что осложнения возникают в работе наблюдателей ОБСЕ.

«Беспокойство вызывает и продолжение практики ограничения допуска СММ ОБСЕ ко всем местам хранения отведенного вооружения на территории ОРДО/ОРЛО и временно неконтролируемому Украиной участку российско-украинской границы, через который продолжается поставки боевикам вооружения, военной техники и боеприпасов», – говорится в заявлении Кременецкого.

По его словам, «обстановка вдоль линии разграничения сторон резко ухудшилась, начиная с 18 октября 2015 года, что совпало с началом второго этапа отведения вооружений, и демонстрирует устойчивую тенденцию к дальнейшему обострению».

Кременецкий сообщил, что за период с 18 октября по 6 ноября украинской стороной СЦКК зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня и 361 провокационный обстрел боевиками позиций ВСУ и «серой зоны» с целью вызвать ответный огонь подразделений Вооруженных сил Украины.

«Очередное обострение обстановки произошло в период подготовки к встрече министров иностранных дел в "нормандском формате" в Берлине», - добавил он.

Чаще всего, по данным украинской стороны, обстрелы фиксируются в районе Донецкого аэропорта, в Песках, Опытном, Марьинке и Широкино.

«Украинская сторона СЦКК расценивает подобные провокационные действия НЗФ ОРДО/ ОРЛО как целенаправленные шаги по дестабилизации обстановки и нежелание главарей НВФ и их спонсоров выполнять взятые обязательства по прекращению огня и снижению напряжения вдоль линии соприкосновения. Как следствие, это может привести к срыву процесса отведения вооружений и дальнейшей эскалации конфликта», - заявил Кременецкий.

Он отмечает также, что украинская сторона СЦКК в случае продолжения практики провокационных обстрелов позиций сил АТО и мирных населенных пунктов будет вынуждена предлагать обсудить ситуацию в рамках Трехстороннего контактной группы.

Как известно, 6 ноября в Берлине министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции пришли к согласию относительно завершения отведения тяжелого вооружения с линии соприкосновения на Донбассе.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что до конца ноября в зоне конфликта должны быть завершены работы по разминированию территорий.