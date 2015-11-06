Главы МИД "нормандской четверки": Отвод тяжелого вооружения должен завершиться до декабря

Кроме того, в следующем году на контролируемых сепаратистами территориях должны состояться выборы, передает DW.

Также дипломаты подчеркнули необходимость заключения точных правил разминирования на Донбассе, которое должно начаться к зиме. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил убеждение, что все стороны работают над преодолением препятствий. Следующая встреча в "нормандском формате" должна состояться в декабре, отмечает dpa.

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Перемирие на Донбассе, которое было одним из пунктов минских договоренностей, продолжается с начала сентября. Теперь же дипломаты надеются на воплощение и других пунктов минских соглашений. Ранее планировалось, что процесс реализации минских договоренностей продлится до конца года. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что минские договоренности должны оставаться в силе до их полного выполнения, добавляет агентство dpa. Также Лавров призвал сепаратистов предоставить возможность гуманитарным организациям работать на Донбассе.