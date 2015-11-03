Под Трехизбенкой боевики обстреляли блокпост, ранены трое бойцов 92-й бригады

В результате были ранены 3 военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как говорится в сообщении, двум из них была оказана медицинская помощь на месте, третьего доставили в больницу в городе Северодонецк.

«Террористы после длительного затишья вновь взялись за старое. Пренебрегая Минскими договоренностями они цинично обстреляли опорный пункт в Трехизбенке», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

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В целом, по информации пресс-центра АТО, 3 ноября на Донбассе прошел напряженно, с 6 утра и до 18.00 террористы 9 раз прибегали к провокационным действиям и 9 раз вели прицельный огонь по позициям ВСУ.

"Террористы, начиная с 6.07 утра, вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия и автоматических гранатометов в районе Авдеевки, Опытного, Песков, Счастья. Также по Авдеевке работал и снайпер. Обстреливали террористы наших военных и в районе Трехизбенки, используя гранатометы", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, со стороны боевиков на Донбассе продолжают фиксироваться вооруженные провокации, в последние дни их количество возросло.

Напомним, силы АТО 5 ноября начнут отвод минометов калибром менее 120 мм в Донецкой области, который планируется закончить 8 ноября.