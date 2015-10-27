ООН возобновила гуманитарные операции на временно оккупированных территориях Луганской области

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Представительстве ООН в Украине.

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"Мы работаем со всеми сторонами для того, чтобы ускорить отправку и оказание гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения, проживающим в неподконтрольных правительству районах в Луганской области. Времени очень мало. Мы рассчитываем на поддержку всех сторон для облегчения перевозки помощи через линию разграничения автомобильным и железнодорожным транспортом, устранение ненужных бюрократических процедур, которые замедляют нашу работу с самого начала кризиса", - заявил координатор по гуманитарным вопросам и главный официальный представитель ООН в Украине Нил Уокер.

Разрешение на возобновление деятельности ООН в Луганске предоставили террористы.

Почти 16 тыс. тонн продовольствия, пакетов для семей, материалов для ремонта помещений, медикаментов и других предметов, в которых нуждаются наиболее уязвимые слои населения, были готовы для доставки в любое время.

"У нас есть достаточно материалов, чтобы оказать помощь 50 тыс.чам человек почти сразу, в зависимости от решения бюрократических требований для пересечения линии разграничения, и сейчас мы находимся в процессе сбора еще большего количества помощи. Мы искренне приветствуем возобновление этих важных гуманитарных операций. Мы надеемся получить аналогичное разрешение и в Донецке", - сказал Нил Уокер.

Как сообщал УНИАН, 23 октября уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что боевики блокируют работу международных гуманитарных организаций, чтобы скрыть преступные действия против Украины.