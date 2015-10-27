Боевики возобновили снайперские обстрелы в зоне АТО - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным группы, боевики продолжают вести наблюдение за позициями сил АТО с нейтральной полосы практически на всех участках линии разграничения сторон.

«ИС» отмечает, что террористы открывали огонь из стрелкового автоматического оружия, в том числе с применением пулемётов, а также из автоматического гранатомёта типа АГС-17 районе Донецкого аэропорта со стороны населенных пунктов Весёлый и Спартак. «Обстреливались наши позиции как в районе участка Донецкой кольцевой дороги (в районе Опытное), так и передовые позиции в р-не н.п. Пески», - сообщает «ИС».

Также зафиксирована стрельба из стрелкового оружия и несколько выстрелов из 82-мм миномётов в районе Старогнатовки в сторону передовых позиций сил АТО: «мины легли на нейтральной полосе».

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«Неприцельные обстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе н.п.Новолуганское, Зайцево. В ходе обстрелов наблюдалось перемещение бронетехники боевиков (несколько ед. БТР-80) на переднем крае», - говорится в сообщении.

Такеж сообщается о возобновлении снайперских обстрелов позиций сил АТО в районе н.п.Марьинка, северо-восточнее н.п.Шумы, южнее н.п.Попасная, в районе н.п.Счастье, на участке между Широкино и Заиченко.

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Северо-западнее н.п.Тельманово (в районе Шевченко и Октябрьское) зафиксирован отвод на северное направление вдоль линии фронта бронегруппы боевиков (5 танков и 2 БМП-2).

Со стороны н.п.Красный Луч в сторону н.п.Лутугино террористы перекинули 4 установки 122-мм РСЗО БМ-21 «Град».

«Через Шахтёрск в сторону Донецка идет переброска танков (Т-72М) на трейлерах. На бронетехнике видны следы затирания бортовых номеров и тактических знаков», - сообщает «ИС».