За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще один ранен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки на востоке Украины не было зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал он и добавил, что вражеских беспилотников в небе над Донбассом также не было.

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Вместе с тем, накануне в поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой области украинские военнослужащие в результате подрыва на взрывном предмете получили ранения.

"В частности, один боец погиб. Еще один был ранен", - сказал Мотузяник.