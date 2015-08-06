Российские офицеры на Донбассе отказываются руководить боевиками из-за жилищных проблем - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Как и в предыдущие дни противник в большинстве случаев применяет вооружение калибра более 100 миллиметров в темное время суток. Так до 6 утра боевики со 120-миллиметровых минометов вели огонь по нашим позициям в Опытном, Майорске, Ленинском. Также ночью под обстрелом танков оккупантов оказались Пески и Водяное», - говорится в сообщении.

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Кроме того, сегодня после некоторого затишья, которое длилось несколько дней, бандиты трижды обстреляли опорные пункты сил АТО в поселке Счастье, что на Луганщине. А около 14 часов дня почти час били по нему из танка.

В то же время, как отметили в пресс-центре, среди офицеров российско-террористических войск растет недовольство действиями руководства.

«Основой этого являются жилищные проблемы наемников, которых неофициально отправили на войну в Украину. В частности, это касается российских офицеров, которые вошли в состав 7 мотострелковой и 6 танковой бригад преступного объединения "ДНР". Оккупанты в офицерских погонах заявляют, что с 1 августа их семьи должны освободить служебное жилье для военных, которые будут проходить службу по официальному месту дислокации частей. Узнав об этом, боевики нередко отказываются управлять подразделениями и обслуживать технику», - добавили в штабе АТО.