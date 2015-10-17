Боевики "ДНР" призвали "на военную службу" почти 5 тысяч человек - "ИС"

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" ("ИС") Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

Читайте такжеБоевики "ДНР" перенесли начало нового этапа отвода вооружений

По его информации, "в ходе "призыва" в ряды бандформирований "ДНР" набрано порядка 5000 человек".

"Согласно распространяемой информации, "военная служба" будет осуществляться в формате "охраны общественного порядка и охраны объектов", в военных действиях "призывники" принимать участия якобы не будут", - отметил Дмитрий Тымчук.