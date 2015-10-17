Боевики "ДНР" призвали "на военную службу" почти 5 тысяч человек - "ИС"
14:12, 17 октября 2015Война
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Руководство террористической организации "ДНР" отчиталось об успешном проведении "осеннего призыва на военную службу" граждан с временно оккупированных территорий в возрасте от 18 до 26 лет.
REUTERS
Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" ("ИС") Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.
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По его информации, "в ходе "призыва" в ряды бандформирований "ДНР" набрано порядка 5000 человек".
"Согласно распространяемой информации, "военная служба" будет осуществляться в формате "охраны общественного порядка и охраны объектов", в военных действиях "призывники" принимать участия якобы не будут", - отметил Дмитрий Тымчук.
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