Сегодня ОБСЕ проверит отвод танков в зоне АТО украинской стороной

07:04, 09 октября 2015
Война
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В течение вчерашних суток в зоне АТО противник полностью придерживался режима прекращения огня.

Танкист / Фото УНИАН

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Не зафиксировано штабом АТО и случаев открытия огня на временно оккупированной территории в районе линии разграничения.

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В то же время, несмотря на перемирие, силы АТО находятся на позициях в состоянии боевой готовности, продолжается дооборудование линий обороны.

"Также сегодня продолжат работы по верификации представители ОБСЕ. Международные наблюдатели проверят отвод украинской стороной танков на соответствие заявленному количеству и заводские номерные знаки", - говорится в сообщении штаба.

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