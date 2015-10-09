Сегодня ОБСЕ проверит отвод танков в зоне АТО украинской стороной

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Не зафиксировано штабом АТО и случаев открытия огня на временно оккупированной территории в районе линии разграничения.

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В то же время, несмотря на перемирие, силы АТО находятся на позициях в состоянии боевой готовности, продолжается дооборудование линий обороны.

"Также сегодня продолжат работы по верификации представители ОБСЕ. Международные наблюдатели проверят отвод украинской стороной танков на соответствие заявленному количеству и заводские номерные знаки", - говорится в сообщении штаба.