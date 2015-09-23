Боевики "ДНР" угрожают Украине войной в случае ее сближения с НАТО

Об этом заявил сегодня главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, сообщает один из сайтов сепаратистов.

"Заявления Порошенко и его представителя на Минских переговорах Кучмы о необходимости вступления Украины в НАТО направлены на разрушение Минских соглашений. Если Украина начнет готовить референдум о вступлении в НАТО или другие процедуры, то "ДНР" сразу выйдет из Минских соглашений и приступит к очищению от киевской оккупации всей территории Донбасса", - цитирует сайт террористов заявление главаря "ДНР".

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Напомним, ранее Захарченко призвал готовиться к новой войне с Украиной.



