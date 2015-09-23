В Донецкой области боевики расстреляли двух мирных жителей - СМИ

13:43, 23 сентября 2015
Война
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Боевики расстреляли двух жителей оккупированного хутора Сосновского.

REUTERS

Об этом сообщает Мариупольский городской сайт 0629.

Как стало известно, житель хутора Сосновского переехал в населенный пункт Первомайское. На минувших выходных он решил приехать в Сосновское с другом, чтобы забрать на новое место жительства инструменты.

В своем доме мужчина обнаружил боевиков "ДНР". Хозяин возмутился, и боевики расстреляли его и его друга.

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О несчастном случае рассказали местные жители. Мужчина не выходил на связь три дня, после чего родители объявили тревогу. В Мариуполе у погибшего мужчины осталось двое детей.

Кроме того, в поселках Октябрь и Куликово, находящихся на временно оккупированной территории, участились кражи.

В двух селах насчитывается около 70 семей. При этом во многих домах были обнаружены признаки вскрытия и взлома. В одном из домом местный житель застал боевиков, которые выносили имущество. Боевики при этом сообщили, что они охраняли дом, чтобы его не разворовал никто другой.

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