ОБСЕ: Красный Крест начал доставку гуманитарной помощи на Донбасс

Об этом сообщил сегодня журналистам специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, пишет БЕЛТА.

"Речь идет о тех селениях, где ситуация наиболее тяжелая. Планируются дальнейшие такие поставки в Луганскую область", - сказал Сайдик.

Кроме того, он сообщил, что признанные международные гуманитарные организации сформировали грузы на тысячи тонн для доставки на временно оккупированные территории Донбасса и для распределения их там среди нуждающихся.

Читайте такжеОБСЕ: Отведенное тяжелое вооружение не должно использоваться в военных учениях

"Ввиду отсутствия разрешения со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей на данный момент для большинства доставка не представляется возможной", - отметил Мартин Сайдик.

Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо серьезно ускорить и упростить этот процесс. "Было бы целесообразным открытие дополнительных пропускных пунктов украинскими властями через линию соприкосновения для доставки гуманитарной помощи", - заявил спецпредставитель.

Читайте такжеВ России заявляют о намерении отправить в сентябре на Донбасс 3 "гумконвоя"

Ранее УНИАН сообщал, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей выставили Украине ультиматум, чем пытаются разрушить любой дальнейший диалог.