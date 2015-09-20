В ОБСЕ заявили о взрывах в районе донецкого аэропорта

В районе аэропорта Донецка наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 28 взрывов, сообщает ТСН.uа.

Наблюдатели отметили, чтобольшинство взрывов были вызваны огнем минометакалибром 82 мм. Кроме того, они слышали несколько очередей из легкого стрелкового оружия.

В специальной мониторинговой миссии констатируют, что по сравнению с предыдущим днем, количество нарушений режима прекращения огня в районе аэропорта увеличилось.

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Как сообщал УНИАН, предыдущий день в зоне АТО прошел без единого выстрела.