Ситуация в зоне АТО несколько обострилась: боевики вновь применяют крупнокалиберное оружие

Как сообщает пресс-центр АТО на свои странице в Facebook, с 18 часов и до полуночи незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы наших позиций на Артемовском направлении.

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"Так, в 21.15, 21.35 и 22.15 боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по опорному пункту сил АТО, который находится севернее Лозового", - говорится в сообщении.

В конце вчерашнего дня ситуация в зоне АТО несколько обострилась. С 18 часов и до полуночи незаконные вооруженные формирования... Posted by Пресс-центр АТО on 13 сентября 2015 г.

Отмечается, что на Луганщине, около 20 часов, наемники били из гранатомета по украинским подразделениям в поселке Счастье. А почти в 23 часа под минометный огонь врага попали наши позиции к югу от Сокольников.

В целом, на протяжении прошлых суток пророссийские наемники 8 раз нарушили перемирие.

Уже после полуночи и до 6 утра 14 сентября, в зоне АТО сохранялась тишина.