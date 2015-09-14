Разведчики нашли оружие и взрывчатку в мешках из-под путинской "гуманитарки" (фоторепортаж)

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

В закладке было четыре килограмма тротила, гранаты к ручному противотанковому гранатомету, термобаричний боеприпас и набор разнообразных взрывателей.

"Учитывая особенность этого схрона, можно констатировать, что он создан недавно. По набору взрывчатых веществ можно сделать предположение, что из них возможно должны были изготовить мину для подрыва пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что все эти боеприпасы и оборудование были упакованы в белые «гуманитарные» российские мешки. А также они помечены специальным скотчем «Фонд помощи новороссии», который создан и активно действует в РФ.

"Итак, еще раз можно увидеть, что вместо продуктов питания в белых грузовиках в Украину завозятся оружие и боеприпасы, назначение которых - убивать мирных украинцев, уничтожать инфраструктуру нашего государства и вносить ужас в жизни Донбасса", - подытожили в Генштабе.