Россия приступила к формированию очередного "гумконвоя" для Донбасса

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС РФ, утром из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автоколонны с так называемой гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей.

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"Очередная, по счету 38-я, гуманитарная колонна формируется в Ростовской области на территории Донского спасательного центра МЧС. Там к грузовым автомобилям из Ногинска присоединятся машины из других регионов России", - сказал представитель МЧС.

Как сообщил ранее глава ведомства Владимир Пучков, колонну планируется отправить в Донбасс 17 сентября. В МЧС РФ уверяют, что большую часть груза составят продукты питания.