Боевики на Донбассе за неделю расстреляли троих мирных жителей
В течение последней недели в Новоазовском районе зафиксировано по меньшей мере 3 убийства мирных граждан военнослужащими 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР".
В течение дня, в зоне АТО опять не было полностью спокойно. С 6 утра и до 18 часов бандформирования обстреливали наши позиции на Артемовском направлении и вблизи Донецка.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Так, около 14 часов из стрелкового оружия наемники вели огонь по опорному пункту сил АТО в Зайцево. А с 14.10 до 15.15 под огонь вражеских снайперов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции в поселке Луганское. Кроме того почти в 16 часов снайпер противника работал в районе Марьинки", - говорится в сообщении.
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Также следует отметить, что по оперативным данным военных, на временно оккупированных территориях растет количество уголовных преступлений, совершенных боевиками.
"Только в течение последней недели в Новоазовском районе зафиксированы по меньшей мере 3 убийства мирных граждан военнослужащими 9-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР". Наемники застрелили гражданских результате употребления спиртных напитков и неосторожного обращения с оружием", - отметили в штабе.
По этим фактам командование российско-террористического корпуса начало проверку полка на наличие неучтенного оружия и боеприпасов, которые оккупанты намеренно скрывают. А среди командиров среднего звена, ходят слухи о возможной смене главарей полка, которые не могут контролировать подчиненных.
В течение дня, в зоне АТО опять не было полностью спокойно. С 6 утра и до 18 часов бандформирования обстреливали наши позы...Posted by Пресс-центр АТО on 13 сентября 2015 г.