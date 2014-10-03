СБУ показала карту преступлений против человечности, совершенных боевиками на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве журналистам была презентована карта с первичными данными таких преступлений в период с 14 апреля по 1 октября.

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На карту нанесены 26 местоположений тюрем и концлагерей террористов; места пыток, расстрелов, массовых захоронений мирных жителей, которые были расстреляны после приговоров так называемых "троек", сформированных главарями боевиков. Также на карту нанесены выявленные места массовых захоронений украинских военнослужащих.

По словам представителя главы СБУ Маркияна Лубкивского, информация о преступлениях против человечности поступает в СБУ и другие правоохранительные органы из трех источников: свидетельства местных жителей, показания на допросах задержанных боевиков, космические снимки, подтверждающие все данные, которые правоохранители получают от перечисленных источников.

Как отметил Лубкивский, по информации контрразведки, террористы на захваченных восточных территориях Украины сразу "ввели фашистские, эсэсовские методы деятельности".

Лубкивский отметил, что, по предварительной информации, в плену террористов находятся более 1,5 тыс. человек, но если говорить о количестве погибших, то речь может идти на сотни, поскольку еще не все места захоронений обнаружены и исследованы.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, выявлено 25 мест захоронений военнослужащих ВСУ, а вероятное количество захороненных в них тел может достигать 160-ти.

По словам Лубкивского, СБУ призывает всех, кто имеет информацию о совершении преступлений на востоке Украины террористами, обращаться на круглосуточную горячую линию СБУ.