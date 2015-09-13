В Украине проводится полная демобилизация военных, находившихся на службе последний год - президент

В Украине сейчас проводится полная демобилизация военнослужащих, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины последний год.

Об этом президент Петр Порошенко сказал в интервью трем отечественным телеканалам в воскресенье.

«2 сентября по моему поручению Министерство обороны, Генеральный штаб начали процесс демобилизации, и я поздравляю тех ребят, которые в эти дни возвращаются домой», - отметил глава государства.

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По словам Порошенко, мобилизованные во время последней волны ушли в учебные и тренировочные центры, после чего на восстановленной технике приступили к обороне государства.

«Я поздравляю тех, кто год, кто 9 месяцев ждал домой отцов, сыновей, мужей и наконец-то их увидит, и я очень благодарен тем украинским героям, которые, выполняя свой священный долг, защитили Украину», - добавил глава государства.

Порошенко выразил твердое убеждение, что сейчас Украина имеет все возможности для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, территориальную целостность, ибо «имеет одну из наиболее боеспособных, патриотических армий на континенте».