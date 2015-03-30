Порошенко ввел в действие решение СНБО о планировании государственного оборонного заказа
21:44, 30 марта 2015Война
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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о планирования и формировании государственного оборонного заказа.
Указ размещен на сайте главы государства / Фото УНИАН
Об этом говорится в указе, размещенном сайте главы государства:
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 января 2015 года "О планировании и формировании государственного оборонного заказа" (прилагается, секретно)».
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Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины этим Указом возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко утвердил план многонациональных учений с участием украинской армии.
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