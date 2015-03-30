Порошенко ввел в действие решение СНБО о планировании государственного оборонного заказа

Об этом говорится в указе, размещенном сайте главы государства:

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 января 2015 года "О планировании и формировании государственного оборонного заказа" (прилагается, секретно)».

Читайте такжеПорошенко подписал закон в поддержку волонтерского движения в Украине

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины этим Указом возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко утвердил план многонациональных учений с участием украинской армии.