Порошенко ввел в действие решение СНБО о планировании государственного оборонного заказа

21:44, 30 марта 2015
Война
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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о планирования и формировании государственного оборонного заказа.

фото УНИАН

Об этом говорится в указе, размещенном сайте главы государства:

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 января 2015 года "О планировании и формировании государственного оборонного заказа" (прилагается, секретно)».

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Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины этим Указом возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко утвердил план многонациональных учений с участием украинской армии.

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