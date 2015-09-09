Боевики за сутки четыре раза нарушили перемирие, под утро обстрелы прекратились - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Артемовском направлении около половины 7 вечера по опорному пункту сил АТО в поселке Луганское боевики вели огонь из стрелкового оружия.

А в 20.25 на Луганщине наемники из гранатомета били по позициям украинских войск в районе населенного пункта Счастье.

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"Кроме того, с 21.05 до 23.10 со стороны Спартака преступники обстреливали наши подразделения на юг от Авдеевки из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.

В целом на протяжении 8 сентября пророссийские бандформирования 4 раза нарушили перемирие.

Сегодня, 9 сентября, с полуночи и до 6 утра случаев применения врагом оружия не было.