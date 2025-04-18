Сейчас информация о жертвах среди личного состава бригады отсутствует.

Удары беспилотниками по месту расположения 112ракетной бригады РФ, которая ответственна за удар по гражданским в Сумах, имеют в первую очередь символический характер.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Евгений Дикий. По его словам, очень важно было нанести эти удары быстро, поскольку они имеют очень значительное психологическое воздействие. "Ведь когда ты работаешь в ракетных войсках - ты не чувствуешь, что рискуешь. Ходишь как на работу... И при этом ты глубоко убежден, что тебе ничего не будет. Ты знаешь, что ты за сотни километров от линии фронта. В случае 112 бригады, если брать по прямой, то это 700 км. В Киеве значительно ближе к фронту, чем эта бригада. И тут вдруг эта неприкосновенность ломается... А возможно в следующий раз стоит подумать, отправлять ли ракету по детской больнице", - сказал Дикий.

Эксперт также добавил, что в результате удара беспилотников по городу Шуя был поражен командный пункт 112 бригады.

Видео дня

"Это очень дорогие и сложные системы управления, их не так просто восстановить. Что касается жертв среди врага, сколько удалось ликвидировать - по этому поводу информации нет. Правда, есть одна интересная деталь. Есть видео, как прилетает и горит. И они сняты из казармы офицеров этой части. Это означает, что никто никого не прятал в убежище, не успевал. И если кто-то находился на боевом дежурстве - по ним и прилетело", - добавил Дикий.

Удар по 112 бригаде РФ: что известно

13 апреля российские захватчики ударили баллистическими ракетами по городу Сумы. В результате этого погибли 34 человека, среди них - двое детей. Также 119 человек получили ранения.

Впоследствии в ВСУ пообещали отомстить России за Сумы. После чего, в ночь на 16 апреля, дроны атаковали российский город Шуя. Впоследствии стало известно, что целью атаки стала ракетная бригада, ответственная за теракт в Сумах.

А уже на следующий день, 17 апреля, БПЛА во второй раз атаковали город. Местные каналы, в частности, публиковали видео с пожаром в районе воинской части.

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