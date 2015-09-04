Боевики "ДНР" планируют "съезд запорожского землячества" - штаб

С 6 утра и до 18 часов незаконные вооруженные формирования 6 раз применяли оружие против украинских войск.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что большинство обстрелов зафиксировано вблизи Донецка. Так, около 9 часов боевики из стрелкового оружия вели огонь по опорному пункту сил АТО в Марьинке. А в 14.06, 16.15 и почти в 17 часов по позициям войск в этом же населенном пункте оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, под огнем гранатометов врага около половины 5 вечера оказались украинские военные на юг от Авдеевки.

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Сообщается, что на Луганщине в 13.15 боевики из стрелкового оружия вели огонь по украинскому опорному пункту в поселке Счастье.

"По указанию главарей часть боевиков - выходцев из Запорожской области намерены провести на территории так называемой ДНР "съезд запорожского землячества", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что в зависимости от развития событий это мероприятие наемники могут использовать для переноса сепаратиской деятельности в Запорожскую область. К подобным собраниям преступники планируют привлекать и жителей других областей, граничащих с зоной АТО.