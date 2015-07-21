Мариупольцев агитируют против сепаратизма (фото)

14:29, 21 июля 2015
Политика
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На улицах Мариуполя появились новые рекламные щиты с агитацией против сепаратизма.

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На них разрушенный боевиками Донецк сравнивают с украинским Мариуполем, пишет 0629.

"Сепаратизм приносит нестабильность и разрушение" - подписано на билборде под фотографиями разрушенного боевиками Донецка и мирного украинского Мариуполя.

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