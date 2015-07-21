Мариупольцев агитируют против сепаратизма (фото)
14:29, 21 июля 2015Политика
3621 0
На улицах Мариуполя появились новые рекламные щиты с агитацией против сепаратизма.
0629
На них разрушенный боевиками Донецк сравнивают с украинским Мариуполем, пишет 0629.
"Сепаратизм приносит нестабильность и разрушение" - подписано на билборде под фотографиями разрушенного боевиками Донецка и мирного украинского Мариуполя.
Читайте такжеВ Мариуполе предотвратили теракт благодаря звонку анонима (фото)Также мариупольцев призывают сообщать о сепаратистах на номер горячей линии СБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter