Мариупольцев агитируют против сепаратизма (фото)

На них разрушенный боевиками Донецк сравнивают с украинским Мариуполем, пишет 0629.

"Сепаратизм приносит нестабильность и разрушение" - подписано на билборде под фотографиями разрушенного боевиками Донецка и мирного украинского Мариуполя.

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