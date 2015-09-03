В течение дня боевики только один раз применили оружие на Донбассе - штаб

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-центр АТО.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала исчезновение тяжелого вооружения боевиков с места хранения

«Сегодня, в течение дня, обстановка в зоне АТО оставалась спокойной. С 6 утра и до 18 часов зафиксирован один случай применения врагом оружия", - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что около 17 часов, со стороны Ясиноватой, боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО в районе Авдеевки.