В течение дня боевики только один раз применили оружие на Донбассе - штаб
19:31, 03 сентября 2015Война
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В течение дня в зоне АТО зафиксирован один случай применения оружия боевиками.
REUTERS
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-центр АТО.
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«Сегодня, в течение дня, обстановка в зоне АТО оставалась спокойной. С 6 утра и до 18 часов зафиксирован один случай применения врагом оружия", - отметили в пресс-центре.
Сообщается, что около 17 часов, со стороны Ясиноватой, боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО в районе Авдеевки.
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