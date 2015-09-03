На Бахмутском направлении боевики впервые за 4 дня применили тяжелое вооружение

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Впервые за 4 дня боевики применили тяжелое вооружение, обстреляв из 120-мм миномета украинские позиции возле села Новотошковское, расположенное на Бахмутской трассе. Вражеские провокации произошли возле Счастья и Крымского, где боевики открывали огонь из стрелкового оружия", - сказал Александр Мотузяник.

По его словам, в Попаснянском районе Луганской области, на Светлодарской дуге, неподалеку от Горловки, на участке фронта Дзержинск – Ясиноватая вчера было спокойно.