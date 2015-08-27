Геращенко выражает осторожный оптимизм в отношении возобновления процесса освобождения заложников на Донбассе

Об этом уполномоченный президента сообщила в Facebook.

Геращенко отметила, что рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске заседала сегодня в течение четырех часов.

"Есть осторожный оптимизм относительно разблокирования вопроса с освобождением заложников. Есть осторожный оптимизм относительно допуска Международного комитета Красного Креста в тюрьмы, где содержатся те, кто отбывает наказание по приговорам украинских судов и хочет быть перемещен в другие пенитенциарные учреждения на украинской территории", - сообщила Геращенко.

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Она отметила, что украинская сторона выступила с инициативой перемещения двух интернатов с больными детьми. Геращенко убеждена, что детей лучше переместить подальше от линии разграничения.

"Особое внимание уделили вопросу необходимости обеспечить безопасность школ в населенных пунктах вблизи линии столкновения. Этот вопрос мы обсуждали во время поездки на Донбасс с Жебривским и Тукой...", - сказала уполномоченный президента.

Геращенко отметила, что встречи в Минске проходят всегда тяжело.

Дуже коротко по роботі гуманітарноі групи в Мінську ( де також працює В. Медведчук). Чотиригодинна дискусія. Є обережний... Posted by Iryna Gerashchenko on Wednesday, August 26, 2015

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Как сообщал УНИАН ранее, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила, что по состоянию на 21 августа из плена боевиков за год освобождены и найдены 2 869 человек.