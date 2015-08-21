За прошедшие сутки в зоне АТО ранены двое военных
12:48, 21 августа 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое военнослужащих получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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“В результате боевых действий, провокаций и обстрелов, к счастью, не погиб ни один украинский военный. Двое получили ранения”, - отметил Лысенко.
Как сегодня сообщал УНИАН, в течение суток боевики несколько снизили огневую активность и в основном проявляли себя вблизи Донецка. В целом, за минувшие сутки, 20 августа, бандформирования 67 раз нарушили режим прекращения огня.
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