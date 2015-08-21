Боевики обстреляли ряд позиций сил АТО вблизи Донецка

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Около 20 часов вечера, боевики из минометов калибров 82 и 120 миллиметров обстреляли наши позиции в Песках. С 21 и до 22 часов наемники вели огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Красногоровке. А около 22 часов, по украинским военным в населенных пунктах Троицкое, Новобахмутовка, Авдеевка работала 122-миллиметровая артиллерия врага", - отмечает пресс-центр.

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"Вблизи Мариуполя, в 21.35 и почти в полночь, по нашим позициям в Старогнататовке била артиллерия калибра 152 миллиметра. А в половине 11 ночи оккупанты из 120-миллиметровых минометов и 152-миллиметровой артиллерии обстреливали Богдановку", - сообщили в пресс-центре.

На Артемовском направлении, в 21.35 со стороны Калиново, 152-миллиметровая артиллерия боевиков била по наших подразделениях в населенных пунктах Розовка и Дружба.

На Луганском направлении, с 11 часов дня и до полуночи обстрелов не было.

В целом, за минувшие сутки, бандформирования 67 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 51 обстрел, зафиксирован именно вблизи Донецка.

"После полуночи и до 6 утра 21 августа, боевики несколько увеличили вооруженные провокации. Около полуночи дважды из артиллерии калибра 152 миллиметра наемники вели огонь по нашим позициям в поселке Прохоровка. А почти в 4 утра, артиллерия этого же калибра била по Старогнатовке, Лебединском и Богдановке", - подытожили в пресс-центре.